Hoge Raad voor Justitie: "Ministers, parlementsleden en magistraten moeten zich niet moeien met elkaars werk"

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) is onder meer opgericht om het vertrouwen van de burger in het gerecht te herstellen. In een persbericht roept het Bureau van de Raad iedereen op om de scheiding der machten te respecteren. "Ministers, parlementsleden en magistraten hebben niet alleen de plicht hun respectieve bevoegdheden uit te oefenen, maar ook om waardig elkaars bevoegdheden te eerbiedigen en er zich niet in te mengen", klinkt het. Volgens de HRJ zou dat helpen om het vertrouwen van de burger in het parlement, de regering en justitie te behouden. De raad noemt het betreurenswaardig dat ze op zo'n evidentie moet wijzen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wordt nergens expliciet genoemd, maar de verwijzing is duidelijk. Jambon kreeg de voorbije dagen ook uit andere hoeken kritiek, omdat hij in "De zevende dag" commentaar had gegeven op Sven Mary, de advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam. Mary had vorige week gevraagd dat Salah Abdeslam vrijuit zou gaan voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, op 15 maart 2016. Bij die schietpartij raakten vier agenten gewond. Abdeslam staat daarvoor terecht in Brussel. Maar volgens zijn advocaat is er een procedurefout gemaakt, waardoor het hele onderzoek nietig zou zijn. De Franstalige rechtbank van Brussel moet daarover oordelen.

In een rechtsstaat heeft iedereen zijn rol, en iedereen moet zich daar ook aan houden

Christian Denoyelle, HRJ