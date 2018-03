Kabinetten regering-Bourgeois zwellen verder aan

Aanvankelijk ging de ploeg van Bourgeois verder op het afslankingspad. Zo telde de regering eind 2014 nog maar 258,3 voltijdse medewerkers. Maar sindsdien gaat het aantal medewerkers op de kabinetten langzaam maar zeker omhoog, naar 266,15 in 2015, naar 275 in 2016 en eind 2017 stond de teller dus op 285.

De regering-Bourgeois besliste bij de start in 2014 om opnieuw iets ruimere kabinetten mogelijk te maken. Het plafond werd opgetrokken van 288 naar ruim 300 voltijdse medewerkers. Dat had vooral te maken met het feit dat de nieuwe regering één viceminister-president meer telde dan de vorige.

De vorige Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters (CD&V) besliste de kabinetten fors af te bouwen. In het verleden schommelde het aantal kabinetsmedewerkers op Vlaams niveau tussen de 400 en 500. De regering-Peeters I sloot in 2009 af met zo'n 450 kabinetsleden. Peeters II zou het met maximum 288 voltijdse medewerkers doen. Die ambitie werd ook gehaald. Eind 2013 stond de teller op 275,04 voltijdse medewerkers.

Crevits heeft het grootste kabinet

Het kabinet-Bourgeois wijst er in een reactie op dat dat aantal nog onder het vastgelegde plafond blijft. Het is volgens het kabinet ook "logisch dat in het midden van de regeerperiode het aantal medewerkers het hoogst is". "We draaien dan op volle toeren", klinkt het.

Hilde Crevits (CD&V), die naast viceminister-president ook minister van Onderwijs is, heeft met 40,15 voltijdse medewerkers het grootste kabinet. Bart Tommelein (Open VLD), viceminister-president en minister van Begroting, Financiën en Energie volgt haar op de voet met 40,10 medewerkers. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft met 23,65 medewerkers het kleinste kabinet.