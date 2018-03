Koop je brood in Belgische frank bij bakker in Kessel

Klanten uit andere provincies

"Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen naar Kessel zijn gekomen", zegt bakker Maxim. "We hadden geschat dat we zo'n 50-100 mensen zouden zien, maar uiteindelijk waren het er 200. Er zijn zelfs klanten van Aartselaar, Zoersel, Geel en Antwerpen gekomen, en van andere provincies."

Biljetten in zetel

"Een koppel vertelde dat ze een tweedehandszetel hadden gekocht en dat ze in de hoes van de zetel 1000 BEF hadden gevonden", lacht Maxim. "Ze hoorden op radio 2 over mijn actie en zijn toen naar hier gekomen. Het is echt nostalgie voor de mensen, en heel leuk voor ons."

Wegens succes verlengd

"Die oude biljetten zijn echt heel groot", zegt Maxim. "Ze gaan bij de Nationale Bank gaan versteld staan dat wij er zoveel hebben denk ik."

Omdat de actie zo'n groot succes is, gaat broodjeszaak Fraîche door tot 1 maart. "Mensen belden ons om te zeggen dat ze op vakantie waren maar nog Belgische frankbiljetten hadden liggen. Daarom gaan we door."