Luchthaven London City gesloten na vondst bom WO II

De bom werd gevonden bij werken in een dok van de rivier de Theems, dat in het verlengde ligt van de enige landingsbaan van de luchthaven. Uit voorzorg is er een veiligheidszone ingesteld en daardoor moest ook de luchthaven dicht.

Passagiers die vandaag moeten vertrekken vanuit London City, kunnen het best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij, laat de luchthaven weten; en ze komen best niet naar de luchthaven zelf. In ons land vliegt VLM Airlines normaal tot vier keer per dag tussen Antwerpen en London City.