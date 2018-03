Makers "Peter Rabbit": "Cartooneske voorstelling van voedselallergie gaat te ver"  

Peter Rabbit is in Groot-Brittannië een populair personage uit de boeken van Beatrix Potter. De filmversie is afgelopen weekend uitgekomen in de VS en komt bij ons op 28 maart in de zalen. Het verhaal gaat over een jong, opstandig konijn, Peter Rabbit, dat in de clinch gaat met zijn norse buurman Mr. McGregor, die zijn tuin konijnenvrij probeert te houden.