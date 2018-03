Marc Coucke reageert op monsterclaim Perrigo: "Zeer vervelend, maar alle vertrouwen in uitkomst"

Perrigo kondigt in november 2014 aan dat het Omega Pharma zal kopen voor 3,6 miljard euro, inclusief ruim een miljard euro schulden. Coucke krijgt voor zijn aandelen 620 miljoen euro in cash en nog eens zoveel in aandelen van Perrigo. Het Amerikaanse bedrijf vindt al snel dat het te veel betaald heeft voor Omega Pharma en ontslaat Marc Coucke. Niet veel later volgt een claim van Perrigo tegen Coucke en investeringsfonds Waterland: zij zouden onder meer onverkochte voorraden als omzet geboekt hebben en daardoor de cijfers onterecht hebben opgesmukt. Coucke dient nadien ook een tegenclaim in. Hij beweert dat Perrigo niet te goeder trouw handelde bij de overname van Omega Pharma.

Complexe zaak

Tot dusver werd ervan uitgegaan dat Coucke in het dispuut met Perrigo zo'n 250 miljoen euro riskeerde. Dat was de som die bij de verkoop van Omega Pharma was geblokkeerd op een aparte rekening, voor het geval er betwistingen mochten zijn. Maar volgens De Standaard loopt de claim van Perrigo veel hoger op: tot 1,9 miljard euro. Daardoor kan Coucke in theorie zijn volledige vermogen verliezen. Coucke was de hele ochtend onbereikbaar voor commentaar, maar reageert nu toch op Twitter: "Amerikaanse toestanden in België", zegt hij. "Iedereen mag hoge bedragen eisen van iedereen in onze rechtsstaat. Zeer vervelend natuurlijk, maar het contract is volgens Belgisch recht en de verdediging/tegenclaim worden minutieus uitgewerkt."

Amerikaanse toestanden in België..

Iedereen mag hoge bedragen eisen v iedereen in onze rechtsstaat, zeer vervelend natuurlijk,maar contract is volgens Belgisch recht, en verdediging/tegenclaim worden minutieus uitgewerkt en alle vertrouwen in uitkomst.

De zaak is ingediend bij een arbitragecommissie. Dat is een alternatieve instantie, buiten de rechter om, waar geschillen kunnen worden beslecht, maar waar geen beroep mogelijk is (tenzij bijvoorbeeld in gevallen van ernstige schendingen van het recht op verdediging). Doordat het dossier zo complex is, is er mogelijk pas in 2021 een uitspraak. Coucke heeft, zo meldt zijn tweet nog, "alle vertrouwen in de uitkomst".

Niet de enige rechtszaak

Het is overigens niet de enige rechtszaak waarin Perrigo en Marc Coucke verwikkeld zitten. Amerikaanse beleggers dienden in 2016 een groepsvordering in tegen Perrigo. Zij beweerden dat het bedrijf misleidende verklaringen heeft afgelegd over zijn financiële toestand, met als doel het overnamebod van farmabedrijf Mylan te doen mislukken. Heel wat beleggers scheurden hun broek aan de speculatie rond die overname. En ook vermogensbeheerder Carmignac heeft eind vorig jaar zo'n rechtszaak aangespannen tegen Perrigo, ex-CEO Joseph Papa, ex-financieel directeur Judy Brown en Marc Coucke.