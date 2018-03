Perrigo heeft aangekondigd dat het 1,9 miljard euro van de verkopers van Omega Pharma eist. “De vraag is of Marc Coucke fraude heeft gepleegd bij de overname van Omega Pharma. Of heeft Perrigo zijn huiswerk toen niet goed gemaakt en was het bedrijf ziende blind door de overnamehonger van het bedrijf”, analyseert Michaël Van Droogenbroeck. “Feit is dat Perrigo weinig plezier heeft beleefd aan de overname. Het was niet de kip met de gouden eieren.”