Motorrijder die bijna 200 km/u reed in zone 70 krijgt maar rijverbod van 6 maanden

Een 50-jarige motorrijder uit Poperinge die bijna 200 kilometer per uur reed in een zone 70, krijgt een milde straf: zes maanden rijverbod en een boete van 2.852 euro, waarvan een deel met uitstel. Opvallend aan de zaak was dat de politie de man zelfs niet kon bijhouden en via sociale media een oproep moest doen om hem op te sporen.