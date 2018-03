Nederlandse minister geeft toe dat hij loog over ontmoeting met Poetin

De VVD-minister sprak in 2016 op een partijcongres - Zijlstra was toen nog fractievoorzitter - een waarschuwing uit over de territoriale ambities van Poetin. Hij zei in de speech dat hij begin 2006 in het buitenverblijf van Poetin was, en dat die daar werd gevraagd wat hij verstond onder "Groot-Rusland". "Zijn antwoord was Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan was nice to have", aldus Zijlstra in de toespraak.