Nieuw medisch onderzoek op school: meer aandacht voor mentale gezondheid

Kinderen zullen minder vaak op medisch onderzoek moeten. Vijf keer in plaats van zeven keer. De herschikking sluit beter aan bij de "scharniermomenten in de ontwikkeling van het kind". Nieuw is dat het medisch onderzoek voortaan verplicht is, ook voor kinderen die thuisonderwijs volgen.

Het is belangrijk om een totaalbeeld te hebben. Daarom zullen we ook peilen naar mentale gezondheid en de ouders bij het onderzoek betrekken.

Het medisch onderzoek moet ook gaan focussen op het welzijn van een kind. Tijdens een medisch onderzoek zullen kinderen en jongeren kunnen praten over hun gemoedstoestand of hun thuissituatie. Het CLB stelt daarvoor psychologen en sociaal werkers ter beschikking.



"Het is achttien jaar geleden dat het medisch onderzoek nog aangepast werd", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Maar het wordt steeds belangrijker om een totaalbeeld te krijgen van de kinderen. Daarom zullen we ook peilen naar het welbevinden van het kind en de ouders bij het onderzoek betrekken."



Hoe dat nieuwe onderzoek naar het mentale welbevinden van kinderen moet verlopen, is nog niet helemaal duidelijk. "Het CLB zal daar de nodige vrijheid voor krijgen", klinkt het.