Nieuw meldpunt voor schade aangericht door everzwijnen

Ze wroeten akkers om en richten in de zomer soms een ware ravage aan in maïsvelden, op zoek naar voldoende voedsel voor hun biggen. Sinds hun terugkeer naar Vlaanderen meer dan tien jaar geleden, zijn de everzwijnen een kopzorg voor heel wat landbouwers.

Om de schade die de dieren aanrichten in kaart te kunnen brengen, heeft de Vlaamse overheid een meldpunt opgericht. Boeren, maar ook particulieren, kunnen via een e-loket van Natuur en Bos aangeven wat de dieren zoal op hun eigendom hebben vernield.

"In het verleden hebben landbouworganisaties soms zelf al systemen op poten gezet", zei Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) daarover in de comissie van het Vlaams Parlement. "Maar ik heb echter ook begrepen dat zij moeilijkheden ondervinden om dit door hun leden te laten gebruiken. Daarom werd ondersteuning vanuit de overheid gevraagd."

De Boerenbond is inderdaad tevreden met het centrale meldpunt. De organisatie is al lang vragende partij om de toenemende populaties everzwijnen een halt toe te roepen. "Landbouwers kunnen de schade die de dieren aanrichten namelijk niet blijven betalen."

Het laatste is meteen ook een punt van kritiek. "Want via het meldpunt kan blijkbaar geen schadevergoeding worden aangevraagd", reageert Koen Vanheukelom van de Boerenbond. "Een gemiste kans omdat het huidige systeem om een vergoeding aan te vragen eigenlijk niet werkbaar is."