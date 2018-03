Nigel Farage: "Uitblijven brexit zal leiden tot ergste politieke crisis sinds WOII voor Groot-Brittannië"

Farage waarschuwt premier May dat wanneer ze de brexit zou laten verwateren of stopzetten, Groot-Brittannië in de "ergste politieke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zal geraken". Hij is ervan overtuigd dat May de brexit zal afblazen, onder druk van de Europese Unie.

“Het beste scenario op dit moment, met dit huidige zielige leiderschap, is dat er alleen maar op papier een brexit is. Beter dan dat zal het niet worden. In het ergste geval zullen ze ons weer laten vechten, en dat is verraad aan de miljoenen die voor de brexit gestemd hebben”.