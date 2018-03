Nu al 31 Turkse militairen gesneuveld sinds begin inval in Noord-Syrië

Volgens het Turkse leger zijn er sinds de inval in Noordwest-Syrië op 20 januari nu al 31 Turkse soldaten gesneuveld. Aan Turkse kant zouden er ook al 143 gewonden zijn gevallen. In dat aantal zijn de doden en gewonden bij de Syrische rebellen die de Turken steunen, niet meegeteld. Bij die Syrische milities zouden nog eens 165 doden gevallen zijn.



Vorige maand is het Turkse leger een inval begonnen tegen de Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië. Volgens Ankara wordt die enclave beheerst door de Syrisch-Koerdische militie YPG die de Turken beschouwen als "terroristisch". Het is wel die groep die de voorbije jaren met succes de opmars van de moslimterreurgroep IS in Syrië heeft gestuit en teruggeslagen.

Vooral de voorbije dagen is het aantal slachtoffers opgelopen. Zaterdag zijn er elf Turkse militairen gedood toen hun helikopter boven Syrië werd neergeschoten.

Over het aantal slachtoffers aan de andere kant is niets met zekerheid bekend. Volgens Turkije zijn er 1.369 Koerdische militieleden gedood, maar daarvan is er geen enkele bevestiging. Volgens de Koerden zijn er vooral burgers gedood in Afrin.

Diplomatiek heeft het Turkse offensief ook de kloof tussen Ankara en het Westen vergroot. De Verenigde Staten steunen de Syrische Koerden en hun bondgenoten in de strijd tegen IS, maar ook de Europese landen hebben alsmaar hardere kritiek op Turkije.