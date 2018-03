Oekraïne zet ex-president van Georgië Mikheil Saakasjvili het land uit naar buurland Polen

Eerder op de dag hadden de aanhangers van Saakasjvili in Oekraïne gemeld dat "hij door onbekenden ontvoerd was in de hoofdstad Kiev". Een tijdje bleef het stil, maar in de late namiddag liet het hoofd van de Oekraïense grenspolitie weten dat Saakasjvili opgepakt was en naar buurland Polen was gestuurd. Officieel was Saakasjvili "illegaal in Oekraïne" en is hij dus daarom buitengezet. De Poolse grenswacht laat intussen weten dat Saakasjvili in het land toegelaten zal worden.



Saakasjvili was eerder in Oekraïne in botsing gekomen met president Petro Porosjenko. De voorbije maanden was dat conflict alsmaar verder uit de hand gelopen en was het tot rellen gekomen tussen aanhangers van beiden.



Mogelijk reist Saakasjvili vanuit Polen nu door naar Nederland. Zijn echtgenote en zijn kinderen zijn Nederlanders en in het kader van gezinshereniging zou Saakasjvili dus het recht hebben om in Nederland te wonen.