Barack en Michelle Obama onthullen hun officiële schildersportretten

Barack en Michelle Obama verschenen voor de gelegenheid nog eens op het officiële toneel in Washington. Daar werd vandaag het langverwachte schildersportret van de Obama's onthuld. De schilderijen werden voor het eerst getoond in de Smithsonian National Portrait Gallery, waar bijna alle voormalige presidenten een portret hebben hangen. Het portret van de Obama's zal daar nu aan toegevoegd worden.

Barack Obama liet zijn oog vallen op schilder Kehinde Wiley (1977). Die staat bekend om zijn kleurrijke portretten van Afro-Amerikanen, steeds geschilderd in de stijl van de oude meesters. Op het portret is Obama in het groen te zien tussen verschillende bloemen. De chrysanten verwijzen naar de officiële bloem van Chicago. De jasmijnen refereren dan weer aan zijn Hawaiiaanse roots alsook de Afrikaanse blauwe lelies, die zijn vader moeten gedenken.

Op de onthulling werd al maanden geanticipeerd omdat het presidentskoppel voor atypische kunstenaars koos. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de officiële opdracht toevertrouwd werd aan Afro-Amerikaanse kunstenaars.

Michelle Obama die koos voor kunstenares Amy Sherald (1973), uit Baltimore. Sherald maakt voornamelijk gestileerde portretten. Het portret toont de voormalige first lady in een lange mouwloze zwart-wit jurk met onderaan geometrische patronen. "Ik was nogal overdonderd toen ik het zag", zei de voormalige first lady achteraf.