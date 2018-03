Ontsnapping levert Nederlandse koe een verblijf op in het koeienrusthuis

De voorbije weken zijn verschillende pogingen ondernomen om Hermien te vangen, maar die mislukten omdat het dier zich op afstand hield. Gisteren werd besloten in te grijpen omdat Hermien de afgelopen dagen soms een gevaar op de weg was gebleken. Ook had ze hier en daar omheiningen kapotgemaakt.

Na veel voorbereidingswerk werd Hermien geraakt door een verdovingspijl, in de buurt van een schuur waar ze 's nachts vaak onderdak vond.

Hermien en Zus ontsnapten begin december toen de eigenaar hen samen met 15 andere koeien naar de slager wilde brengen. Zus kon al snel weer gevangen worden, maar bij Hermien lukte dat niet. Nadat het verhaal over haar leven in de bossen van Lettele bekend werd, zette de Partij voor de Dieren (PvdD) een crowdfundingsactie op om de koe van het slachthuis te redden. Met het opgehaalde geld kunnen zowel Hermien als Zus voortaan een onbezorgd leven leiden in het koeienrusthuis.