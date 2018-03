President Trump stelt begroting voor die erg ver in de rode cijfers gaat

Er zou dan weer fors bespaard worden in programma's van de ministeries van Werk en Binnenlandse Zaken evenals bij het milieuagentschap EPA en de National Science Foundation. Trump wil ook fors snoeien in de uitgaven voor sociale programma's zoals Medicare en Medicaid die steun geven aan ouderen, armen en gehandicapten. Ook buitenlandse economische en humanitaire hulp zou fors moeten inleveren.

Ook grensbewaking om illegale immigratie te stuiten, zit in de lift. Zo wil de president volgend jaar bijna 100 kilometer aan grensmuur bouwen tussen Texas en Mexico. Ook zouden er 47.000 plaatsen in gesloten centra voor illegale immigranten moeten komen en meer dan 2.750 mensen extra voor de grenspolitie en imigratiediensten. De president wil ook werk maken van zijn belofte om 1.500 miljard dollar te investeren in infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, havens en luchthavens.

"We gaan de sterkste militaire macht krijgen die we ooit gehad hebben", zo stelt president Trump trots. Hij vraagt daarom 686 miljard dollar voor defensie , dat is een stijging met 13% tegenover vorig jaar.

Wat vindt het Congres daarvan?

Waarnemers nemen de begrotingsvoorstellen van de president niet al te ernstig, want dit is bij uitstek een kwestie waar het Congres het laatste woord over heeft. Wel geven de ze de richting aan die de president uit wil gaan.

Zo staan de plannen om fors in binnenlandse en sociale programma's hakken, lijnrecht tegenover het begrotingsakkoord dat vorige week gesloten was tussen Republikeinen en Democraten in het Congres. In dat plan was ook geen geld opzijgezet voor de muur langs de grens met Mexico.



Bovendien zou het begrotingstekort de volgende tien jaar fors groter worden. Dat is dan vooral het gevolg van de grote belastingverlaging die eind vorig jaar werd goedgekeurd in het Congres. Het is dan ook uitkijken of de parlementsleden zich kunnen vinden in de plannen van het Witte Huis, want uiteindelijk is het het Congres dat beslist waar het geld naartoe gaat.