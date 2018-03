Prins Harry en bruid Meghan in een koets om "zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten"

De voorbereidingen voor het prinselijke huwelijk zijn volop aan de gang en het Britse hof maakt met mondjesmaat details bekend. Zo zal het huwelijk voltrokken worden op de middag in Windsor Castle, waar ook kroonprins Charles zijn jawoord gaf aan Camilla Parker-Bowles in 2005. Harry en Meghan zullen na de voltrekking van het huwelijk, rond 13 uur, in een koets plaatsnemen en een korte rit door Windsor maken. "Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de speciale dag", luidt het. De toer gaat via Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road en Albert Road om langs Long Walk terug te keren naar Windsor Castle.

Twee recepties en dan de bekerfinale?

Op Windsor Castle vindt na de rondrit een receptie plaats met de gasten. 's Avonds geeft prins Charles nog een receptie in besloten kring (met familie en goede vrienden) voor zijn jongste zoon en gloednieuwe schoondochter.

Voorts is het wachten op meer details. Zo staat het vast dat de huwelijksdag op tv zal uitgezonden worden. Maar hoe én wat juist, is onduidelijk. Over de getuigen - wellicht prins William - is nog met geen woord gerept.



William is trouwens beschermheer van de Football Association (FA). In die hoedanigheid woont hij normaal de bekerfinale (FA Cup) in het Wembley-stadion bij en reikt hij de trofee uit (foto onder). Die finale vindt toch wel plaats op 19 mei. Vraag is of het huwelijk van zijn broer en de match combineerbaar zijn?