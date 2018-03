Roksem: Zwaar ongeval na bezoek aan frituur

Het gezin reed weg van de parking van de frituur, maar werd aangereden door een bestuurder die richting Jabbeke reed. De klap was erg zwaar. Beide wagens kwamen in het midden van de weg tot stilstand en liepen zware schade op. Twee kinderen zaten op de achterbank. Zij schrokken enorm maar bleven ongedeerd. De vader van het gezin liep bij het ongeval een hoofdwonde op, de bestuurder van de andere wagen raakte eveneens lichtgewond.



Alle vijf inzittenden werden eerst verzorgd in de frituur door een toegesnelde mug-arts. Zij werden vervolgens met drie ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De Brugsesteenweg was lange tijd versperd na het ongeval.