Schaarbeekse kriek 2.0 is in de maak

De Schaarbeekse kriek is dé basisgrondstof voor de vele kriekbieren die in het Pajottenland worden gebrouwen. Nadeel: in een goed kriekenjaar is er amper 2 ton inlandse kriek beschikbaar. En dat terwijl alle kriekbrouwerijen samen jaarlijkse zo'n 700 ton krieken nodig hebben.

Oost-Europese krieken

Groot nadeel is bovendien dat de Schaarbeekse krieken manueel geplukt moeten worden. Om toch te kunnen brouwen worden daarom krieken uit Oost-Europa ingevoerd. Maar omdat ook in die landen de lonen flink gestegen zijn, worden ook die krieken duurder en dreigt op termijn de prijs van kriekbieren nog meer te stijgen.

Machinale pluk

Het proefcentrum van de provincie Vlaams-Brabant en de Hoge Raad van Ambachtelijke Lambiek- bieren willen daarom nu een nieuwe variëteit proberen te kweken. "We willen kriekelaren ontwikkelen die in haagvorm geplant kunnen worden, en op die manier ook machinaal gesnoeid en geoogst kunnen worden," vertelt Frank Boon van kriekbrouwerij Boon. "Nu plukt een plukker 30 tot 40 kilo per dag, terwijl twee man met een machine 6 tot 8 ton per dag kunnen plukken. Dat zou de teelt van krieken weer interessant kunnen maken".

Kriekelaar in je tuin?

Als basis voor het kweekprogramma is het proefcentrum op zoek naar zaailingen van Schaarbeekse krieken. "Die zijn nog in heel wat tuinen in de regio te vinden. Bovendien zijn er tussen al die soorten ook kriekelaars die vrij zijn van ziekten. Door selectie hopen we een soort te kunnen kweken die minder vatbaar is voor ziekten zodat we op termijn ook biologisch krieken kunnen kweken, " zegt Boon.

Wie wil meewerken stuurt best een mail naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

Foto: Belga