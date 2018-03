Schoondochter van Trump naar het ziekenhuis na openen van brief met verdacht poeder

De vrouw had in haar huis in Manhattan een brief geopend die bestemd was voor haar echtgenoot. Daarin bleek een onbekend wit poeder te zitten. Omdat Vanessa Haydon zich misselijk voelde na het openen van de brief, is ze uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. Volgens sommige bronnen zijn in totaal drie mensen behandeld. Onder hen zou ook de moeder van Haydon zijn. De substantie was blijkbaar niet verdacht, zei een politiewoordvoerder.

De veiligheidsdiensten in de VS zijn op hun hoede voor wit poeder nadat in 2001 brieven die besmet waren met anthrax naar een aantal parlementsleden en journalisten waren gestuurd. Vijf mensen zijn toen overleden.



Vanessa Haydon is getrouwd met Donald Trump Jr., de oudste zoon van president Trump. Het koppel heeft vijf kinderen. In september had Donald Trump Jr. afgezien van bescherming door de geheime dienst, maar een week later zou hij daarop teruggekomen zijn.