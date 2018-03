Sneller revalideren dankzij staprobot

Wauw-effect na 3 maanden

In het revalidatiecentrum hebben ze de voorbije 2 jaar 18 patiënten gevolgd, en de resultaten zijn vooral spectaculair in de eerste 3 maanden dat de patiënten de staprobot gebruiken. Een staprobot of exoskelet is een soort van pak waarmee verlamde patiënten opnieuw kunnen lopen. "We oefenen één keer per week, en je ziet zowel fysieke, psychische en sociale verbeteringen", vertelt kinesist Lieven De Maesschalck. "De patiënten vertellen dat ze weer tintelingen voelen in hun benen of voeten bijvoorbeeld, en we zien ook dat hun botten weer sterker worden."

Mentale boost

Na die eerste drie maanden volgt er meestal een dip in de resultaten. Daarna gaat het geleidelijk weer beter, waardoor de patiënten na 2 jaar op hetzelfde niveau blijven als na de eerste 3 maanden. "Maar die resultaten zijn dus sowieso al spectaculair", zegt De Maesschalck. "Het is ergens ook logisch dat je in de eerste maanden het meeste vooruitgang boekt. Het gaat soms om mensen die al 20 jaar niet meer hebben rechtgestaan en gestapt. Als ze dat dan opeens kunnen met de staprobot, geeft dat een enorme mentale boost."