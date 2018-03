Sportvliegtuigje stort neer in Hasselt, twee inzittenden komen om

Het vliegtuigje was onderweg van het vliegveld van Wevelgem, in West-Vlaanderen, naar dat van Zwartberg in Genk, toen het neerstortte in de Bruynebosstraat in Hasselt. Het vliegtuigje kwam terecht in de tuin van een bewoonster net naast de openbare weg. Bij de crash kwamen zowel de piloot als een passagier om het leven. Het gaat om een man van 61 jaar uit Moeskroen en een 69-jarige man uit Namen. Naar de oorzaak van het ongeval wordt nog gezocht.