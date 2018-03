Agoria, de sectorfederatie van de technologiesector, gelooft niet dat ons land miljarden euro's aan compensaties zal krijgen bij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Verschillende vliegtuigbouwers beloven dat ze onderhouds­contracten en dergelijke zullen afsluiten met bedrijven in ons land, als de regering beslist om hun toestellen te kopen. Volgens de bedrijven gaat het om tientallen miljarden, maar volgens Agoria mogen we al blij zijn "als we één miljard terugverdienen".