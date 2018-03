Treinverkeer tussen Puurs en Temse urenlang onderbroken

Veel schade

De bestuurder had de kraanarm niet volledig naar beneden gehaald. De schade is heel groot, 200 à 300 meter bovenleiding moet hersteld worden. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel zal die herstelling niet voor de avondspits klaar zijn.

Infrabel is niet te spreken over de onvoorzichtigheid van de bestuurder. "Dit zorgt voor heel wat problemen voor de treinreizigers", zegt Thomas Baeken van Infrabel, "en dat is perfect te vermijden. We roepen vrachtwagenbestuurders altijd op om de hoogte van hun lading te controleren."

De NMBS heeft vervangbussen ingelegd om de pendelaars tussen Puurs en Sint-Niklaas te vervoeren.