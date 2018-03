"Ongewenste" struikelstenen voor joodse nazi-slachtoffers in Antwerpen

De “struikelstenen” of “Stolpersteine” zijn een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij wil slachtoffers van de Holocaust herdenken door een koperen kassei in te metselen voor het huis waar ze woonden. Er zijn al 65.000 struikelstenen verspreid over heel Europa, 260 daarvan in België, onder meer in Brussel, Gent, Charleroi.

In Antwerpen is er bezwaar tegen, omdat joodse organisaties daar het niet respectvol vinden om op een gedenksteen te stappen. Bovendien is het onmogelijk om alle slachtoffers op die manier te eren. Nu zijn er toch twee geplaatst in Antwerpen, op initiatief van een Brusselse vereniging voor de herdenking van de Shoah.

Eén struikelsteen is voor Emile Zuckerberg, een jongetje van vier dat in 1942 werd gedeporteerd uit de Pretoriastraat, en een voor Keyla Gitla Szafirstein, lid van een Joodse verzetsfamilie in de Stoomstraat.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een poos geleden een wetenschappelijke adviesraad aan het werk gezet om na te gaan hoe de slachtoffers het beste worden geëerd. Het stadsbestuur vindt het jammer dat "een niet-representatieve groep" daartegen in gaat en uit burgerlijke ongehoorzaamheid de struikelstenen toch heeft geïnstalleerd, "iets wat de overgrote meerderheid van de joodse gemeenschap niet wil".

Bakkerij Bloch

In Gent zijn vanmorgen drie nieuwe struikelstenen geplaatst op de hoek van de Veldstraat en de Hoornstraat, ter hoogte van de bekende vroegere bakkerij Bloch. De drie nieuwe "Stolpersteine" dragen de naam van drie familieleden van de Gents-joodse familie: Sophie Loeb-Bloch, Margueritte Bloch en Marcel Levy. Die laatsten werden in 1942 via de Kazerne Dossin in Mechelen gedeporteerd. De zeventigjarige Sophie werd gedeporteerd in januari 1943.

Stolpersteine zijn stenen waarover je niet struikelt met je voeten, maar met je hart en je hoofd. Ze zetten mensen aan tot nadenken over oorlog en vrede.

Tine Heyse, schepen voor internationale solidariteit in Gent