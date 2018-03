Twee oudste kinderen van Johnny Hallyday vechten testament van vader aan

"Laura Smet heeft tot haar verbazing ontdekt dat haar vader in zijn testament zijn erfenis en zijn artistieke rechten uitsluitend aan zijn echtgenote Laeticia nalaat volgens de Californische wet", melden de advocaten in een persbericht aan AFP. Johnny Hallyday woonde een deel van het jaar met zijn vrouw en Joy en Jade, hun adoptiedochters uit Vietnam, in Los Angeles in de VS.

Laura Smet (34) is de dochter die Hallyday kreeg met actrice Nathalie Baye. Ook haar oudere broer David (51), van wie zangeres Sylvie Vartan de moeder is, is mede-eiser in de zaak.

Volgens hun advocaten gaat het testament in "tegen de Franse wetgeving". Het testament voorziet immers ook dat "in geval van overlijden van zijn echtgenote, alles zal overgedragen worden in gelijke delen aan zijn twee adoptiedochters Jade en Joy". Jade en Joy zijn momenteel nog minderjarig. "Op deze manier heeft haar vader Laura niets nagelaten: geen materieel goed, geen voorrecht op zijn artistieke oeuvre, geen souvenir, zelfs geen gitaar of een motorfiets of een gesigneerde hoes van het nummer "Laura" dat aan haar opgedragen is. "

Laura Smet heeft daarom aan haar advocaten "de missie toevertrouwd om haar belangen te verdedigen en om alle juridische acties te ondernemen die het oeuvre van haar vader kunnen beschermen".