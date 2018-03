Uitzonderlijk: rondleiding in een ondergrondse bunker in Seoel

De recente dooi in de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea is een welgekomen verademing voor de inwoners van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Die wonen op een boogscheut van de grens, zoals ook het gezin van de Vlaming Raf Wauters. De opgelopen spanning baart hen steeds meer zorgen. Tom Van de Weghe ging hen opzoeken. Hij kreeg ook een uitnodiging te pakken voor een bezoek aan het ondergrondse coördinatiecentrum van grote rampoefeningen in Seoel.