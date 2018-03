Uw oude smartphone is -letterlijk- goud waard

Wereldwijd wordt amper 2 procent van de gsm’s gerecycleerd. België doet het iets beter: bijna 5 procent krijgt een nieuwe bestemming. Vele toestellen krijgen een tweede leven op de tweedehandsmarkt, toch liggen in ons land naar schatting nog 3 miljoen toestellen ergens in een schuif stof te vergaren. Nochtans zitten die tjokvol kostbare metalen zoals goud, palladium, zilver en koper. In de batterijen zit daarnaast ook nog kobalt, nikkel en koper. Die metalen worden steeds schaarser en dus duurder. Vaak worden ze weinig efficiënt ontmijnd in slechte omstandigheden die bovendien een grote impact hebben op het milieu. Om u een idee te geven: een ton gouderts levert amper 3 gram goud op. Een ton oude gsm-toestellen levert al snel 300 gram goud op. Urban mining, het halen recycleren van dergelijke metalen uit oude toestellen, is dus 60 keer efficiënter dan gewone mijnbouw.

Bij Umicore in Hoboken doen ze aan urban mining. “We recycleren zowel de batterij als het toestel zelf”, legt Marjolein Scheers van Umicore uit aan VRT NWS. “Uit beide kunnen andere elementen gebruikt worden.” Het plastic van de toestellen, wordt als brandstof gebruikt voor de overige recyclageprocessen. Die recyclage brengt ook wel wat op: één smartphone is goed voor ongeveer 1 euro aan metalen. Uit 1 ton gsm-toestellen kan gemiddeld voor 15.000 euro aan metalen (red. niet alleen goud, ook andere metalen) worden gehaald.

Inzameling kan beter

“We kunnen een smartphone dus 100 procent recycleren, maar daarvoor moeten ze natuurlijk tot bij ons geraken”, zegt Scheers voorts. En daar loopt het blijkbaar mis. “De uitdaging nu is om de inzameling te verbeteren, want daar zit een enorm groot potentieel aan metalen die we zouden kunnen hergebruiken.”

De uitdaging nu is om de inzameling te verbeteren



Die inzameling is de verantwoordelijkheid van Recupel. Daar geven ze toe dat er meer toestellen kunnen worden ingezameld, maar wordt ook benadrukt dat het de goede richting uit gaat. In 2016 is zo een recordaantal kleine elektro, waaronder gsm’s, ingezameld. De cijfers voor 2017 zijn er nog niet, maar verwacht wordt dat het aantal minstens even hoog ligt.

“We kunnen nog beter en meer inzamelen, maar dat begint bij de consument zelf”, zegt Ingrid Nolet van Recupel aan VRT NWS. Die moet vooral worden overtuigd om die oude gsm uit de schuif te halen en naar een recyclagepark, het kringloopcentrum of een inzamelpunt te brengen. Om dat te verbeteren plant Recupel alvast dit jaar nog een grootscheepse sensibiliseringscampagne.

Zo wordt uw oude gsm verwerkt: