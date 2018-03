Epihunter registreert "stille" epileptische aanvallen bij kinderen

"Mijn zoon vindt het ergste niet dat hij die absences heeft of dat hij dingen mist, maar wél dat mensen uit zijn omgeving boos op hem zijn. Het lijkt alsof je niet luistert of niet oplet, maar je kan er niks aan doen. En wij als omgeving zien het niet. En we kunnen er ook heel moeilijk op anticiperen", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Voor kinderen heeft dit een enorme impact."

"Mijn zoon Daan (13) heeft sinds zijn 6e epilepsie. Dankzij medicatie blijven de aanvallen nu beperkt tot die absences. Je kan het nog het best omschrijven als de hersenen die op pauze gaan. Je staart voor je uit, je hoort instructies niet... Het lijkt alsof je wat aan het dagdromen bent. Zo'n aanval kan enkele seconden duren, soms een half uur. Alles wat tijdens zo'n aanval gebeurt, weet Daan niet meer", zegt Tim Buckinx in Het Belang van Limburg. Op vraag van zijn zoon ontwikkelde hij een toestelletje dat stille aanvallen kan registreren.

Het is vandaag Internationale Epilepsiedag. Wereldwijd heeft 1 procent van de bevolking epilepsie. We associëren dat vooral met motorische aanvallen, waarbij mensen op de grond vallen, schokken, bewusteloos raken. Zo'n 15 procent van de patiënten heeft echter wat men noemt "absence-aanvallen": "stille" aanvallen die je niet opmerkt, niet jijzelf als patiënt, en niet je omgeving. Vooral kinderen krijgen ermee te maken.

Hoe werkt Epihunter?

Buckinx, die al actief was in de digitale sector, begon een start-up waarmee hij Epihunter ontwikkelde. "Epihunter werkt met een headset en een smartphone. De leerling zet een headset op die hersengolven registreert en zo een aanval kan detecteren. Die smartphone kan hij op zijn bureau leggen. Als er een aanval is, gaat een lampje branden en weet de leerkracht: die leerling is niet mee, ik moet herhalen wat is gezegd."

"Die headset is heel eenvoudig en discreet, er komen bijvoorbeeld geen "spaghettislierten" aan te pas zoals in een ziekenhuis, geen lijm, geen andere stoffen", zegt Buckinx. Epihunter is in eerste instantie gericht op klassituaties, later wil hij ook bekijken hoe de toepassing ook mensen met andere vormen van epilepsie in het dagelijkse leven kan helpen. "Nieuwe technologie kan ons leven normaliseren, het is een hulpmiddel, zoals een bril. Die gaat je ogen niet genezen, maar helpt je wel vooruit."