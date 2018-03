Van "voedingsbodem voor pesterijen" tot "vernederend en koud", zo kijkt u terug op het medisch onderzoek

"Supervriendelijk waren ze niet. Ik herinner mij dat een dokter me voor de spiegel zette en botweg zei "Zie je niet dat je scheef staat ? Je moet je recht zetten". Achteraf bleek dat mijn rechterbeen een dikke centimeter kleiner was dan mijn linker, en dat daarom ook mijn heup scheef stond. Ik haatte dat medisch onderzoek. Jezelf uitkleden in jouw eigen klas, de speelplaats over in uw onderbroekje, dan in een lokaal gaan waar de leerlingen bijna nooit kwamen, het onderzoek ondergaan, en terug de speelplaats over naar de eigen klas." (Ria)

"Dat in het laatste jaar van het middelbaar een niet onknappe vrouwelijke dokter onze edele delen moest onderzoeken. In een klas met uitsluitend jongens gaf dat aanleiding tot heel veel hilariteit." (Steven)

"Vooral bibberen van de kou in de onvoldoende verwarmde wachtzaal. Kind zijnde, stelde ik mij niet al te veel vragen over dat bloot zitten wachten, ik lees hier dat kinderen zich nu in een kleedhokje mogen voorbereiden en ik zit nu al bijna te wachten op de eerste beschuldiging van een dokter of verpleegster die zijn of haar boekje te buiten ging. Je zal maar dokter zijn in deze tijd." (Martine)

"Inderdaad een voedingsbodem voor pesterijen. Ook meisjes met beginnende borstjes samen met jongens. Op de weegschaal onder de neus van al jouw klasgenoten. Een compleet gebrek aan basisrespect en consideratie voor de (puber)doelgroep. Met de arts zelf had ik geen moeite, maar toen ik op volwassen leeftijd werkte met meisjes die te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag, besefte ik waarom sommigen bang waren. Ik hoor dat het nog altijd geen pretje is. Zoiets moet je niet in groep willen organiseren en dat doet men nog steeds bij wijze van efficiëntiewinst. Als het over welzijn moet gaan is er nog werk." (Inge)

"Het was er koud en de dokter/verpleegsters waren niet van de vriendelijksten. Ik ben nooit echt mager geweest, maar iemand letterlijk in zijn hemdje zetten tussen al die ideale maten, dat vraagt om pesterijen. Daar kan ik nog altijd kwaad of verdrietig om worden." ( Nancy )

"Waarom we daar altijd in ons ondergoed moesten zitten voor een gehoor- en oogtest is mij nog steeds een raadsel. Die dokters wisten duidelijk niet hoe ze met kinderen en jongeren moeten omgaan. En waarom zat daar altijd een mannelijke arts (minstens 60+) als er een volledige klas 15-16-jarige meisjes moest komen? Om nog maar te zwijgen van de seksuele opvoedingsfilmpjes die we daar te zien kregen, die gemaakt waren in de tijd dat mijn ouders nog in de bloemkolen zaten." (anno 1996, na de zaak-Dutroux) (Katrien)

"De reden waarom je in je ondergoed moest zitten om naar je ogen en gehoor te kijken/luisteren ontgaat mij nog steeds... hatelijk." (Henny)

"Een verschrikkelijke ervaring was het iedere keer en bovendien volstrekt nutteloos omdat men het advies van de artsen waar het kind zelf naartoe ging (in mijn geval oogarts) negeerde en achteraf dan toch nog durfde een brief te sturen dat het kind nazicht nodig had. Ik zie het nut niet in van zulke massale onderzoeken. Men zou beter selectief te werk gaan als men een gezondheidsprobleem vermoedt. Kinderen in een blakende gezondheid pro forma onderzoeken is onnodig, duur en vernederend, zoals wel meer mensen hier ervaren hebben." (Lenny)

"Ik vond het ook een genante bedoening . Mijn teelballen in de hand van de dokter en dan kwam de vraag "nu op uw pols blazen. Het diende om vast te stellen of een breuk had en om te zien of uw teelballen afgedaald waren. Maar niettemin vond ik het vrij genant. Iedereen naakt in een lange rij aanschuiven. Privacy? Niets privacy!" (Staf)

"Mijn pa was destijds de PMS-dokter. Altijd tof om tijdens uw pubertijd uw balzak te laten controleren op spataders door uw eigen vader. Nu lachen we er uiteraard om. #slightlyawkward" (Tim)

"Dat onderzoek werkte zo goed dat ik er eens een hele voormiddag kotsmisselijk heb gezeten zonder dat ook maar één witjas iets opmerkte. Wachten in ondergoed in koude gangen, en een dokteres die een soort kralenketting hanteerde om de afmetingen van je kroonjuwelen te toetsen aan, wat ik vermoed, het landsgemiddelde was. Routine en administratie voorop." (Michiel)