Van Hecke (Groen): "Je zou verwachten dat Jambon koelbloedig blijft en ons rechtsbestel uitlegt"

"Dat klinkt natuurlijk goed, en ik begrijp dat mensen schrik hebben dat Salah Abdeslam zal worden vrijgelaten", reageert Stefaan Van Hecke in "Terzake". "Van een minister zou je mogen verwachten dat hij koelbloedig blijft en in dergelijke omstandigheden uitlegt hoe ons rechtsbestel in elkaar zit en hoe fundamenteel een aantal zaken zijn." Van Hecke heeft het hier onder meer over het fundamentele recht op verdediging van een beschuldigde .

We leven in een rechtsstaat waar je recht hebt op verdediging en waar er een onafhankelijke rechtspraak is

Volgens Van Hecke is een van de gevolgen van de uitspraken van Jambon dat advocaat Mary en zijn kinderen nu met de dood zijn bedreigd. "Hij had kunnen uitleggen hoe die grondrechten zijn en waarom het belangrijk is dat er een advocaat is. We leven in een rechtsstaat waar je recht hebt op verdediging en waar er een onafhankelijke rechtspraak is."



"Misschien moet je dat eens uitleggen in plaats van mee te heulen met wat mensen heel graag willen horen", aldus Van Hecke. Hij wijst erop dat Jambon al de derde minister in de regering-Michel is die de scheiding der machten met de voeten treedt. "Er was al minister Geens die een straf niet correct vond, staatssecretaris Francken die het over wereldvreemde rechters had omdat een uitspraak hem niet zinde, en nu is er minister Jambon."

De prodecurefout die advocaat Sven Mary in het proces-Abdeslam inroept, heeft te maken met een document dat in de verkeerde taal zou zijn opgesteld. "Hoor ik hier een pleidooi van de N-VA om de taalwetgeving te veranderen?", vraagt Van Hecke zich af met een vleugje cynisme.

Hij wijst er ook nog op dat een proces overdoen ten gevolge van een procedurefout - zoals Jambon suggereerde - gewoon niet kán.