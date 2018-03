Vicepresident Pence: "VS is bereid om met Noord-Korea te praten"

"Maximale druk en dialoog op het zelfde moment." Zo noemt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de wijziging in het Amerikaanse beleid ten aanzien van Noord-Korea. In een interview aan boord van Air Force Two, op weg naar huis van de Winterspelen in Zuid-Korea, legt Pence uit dat de VS geen toegevingen zal doen op de sancties tegen Noord-Korea, maar dat het wel bereid is om te praten.

Nieuwe strategie

Het standpunt van de regering van president Trump was altijd dat Noord-Korea zich bereid moest tonen om te praten over de afbouw van nucleaire wapens, vooraleer er een rechtstreekse dialoog kon zijn. Pence wijkt daar nu van af en zegt dat de VS ook zonder toegevingen met het Noord-Koreaanse regime wil praten. "Ik denk dat dit anders is dan de voorbije 20 jaar", zegt de Amerikaanse vicepresident in The Washington Post.

De diplomatieke opening komt er na gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Moon beloofde vicepresident Pence dat de Noord-Koreanen geen economische of diplomatieke voordelen zouden halen uit gesprekken, zolang ze geen stappen zetten naar nucleaire ontwapening. Die garantie trok Pence over de streep.

Noord-Koreaans charmeoffensief