Het onderzoek naar de crash van een Antonov 148 in de buurt van Moskou wordt bemoeilijkt door de barre weersomstandigheden. "Het gebied met brokstukken is ook heel groot", meldt minister Vladimir Puchkov. "De zoek- en reddingsoperatie hier kan nog zeven dagen duren omdat het gebied met brokstukken heel groot is en er veel sneeuw ligt en het terrein slecht begaanbaar is", klinkt het.