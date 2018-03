Vliegtuigcrash Rusland was geen terreur

Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp wijst uit dat het vliegtuig nog intact was toen het neerkwam. Er was dus geen ontploffing of brand aan boord terwijl het toestel nog in de lucht hing. Volgens de Russische autoriteiten is er geen sprake van een terreurdaad, maar wat de crash dan wel veroorzaakt heeft, is nog onbekend.

De onderzoekers vermoeden dat het ongeluk te wijten is aan een menselijke fout, een technisch defect of slechte weersomstandigheden. Moskou en omgeving kampten de voorbije week met de zwaarste sneeuwval in een eeuw tijd.