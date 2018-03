Werken Antwerpse Leien zullen jaar langer duren, Unizo wil compensatie

Zelfstandigenorganisatie Unizo is er niet over te spreken dat de werkzaamheden aan de Leien in Antwerpen een jaar langer zullen duren dan gepland. Veel winkeliers krijgen sinds de werken veel minder volk over de vloer. De werken zouden normaal 2 jaar duren. Nu komt daar nog eens een jaar bij. Veel handelaars zien hun omzet dalen, en dus wil Unizo een compensatie.