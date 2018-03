Jacob Zuma krijgt 48 uur om op te stappen, zoniet wordt hij afgezet

De partijtop van het ANC heeft zich vandaag 8 uur lang beraden over het lot van Zuma. Vanavond heeft partijleider Cyril Ramaphosa de vergadering verlaten om de boodschap persoonlijk over te brengen aan Zuma, in diens ambtswoning in Pretoria.

De laatste weken is Zuma alsmaar meer gaan wankelen. De Zuid-Afrikaanse president zit al jarenlang verwikkeld in verschillende corruptieschandalen, en dat heeft ook de machtspositie van regeringspartij ANC aangetast. Toen Cyril Ramaphosa eind vorig jaar als nieuwe partijleider werd gekozen, stond het in de sterren geschreven dat de dagen van Zuma geteld waren. Ramaphosa profileert zich als bestrijder van corruptie.

Vorige week raakte bekend dat de laatste State of the Union van Zuma in het parlement - de jaarlijkse beleidsverklaring van de president - voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Dat was een zoveelste indicatie dat de positie van de president wankel was.

De ambtstermijn van Zuma loopt tot 2019. Door hem nu aan de kant te schuiven, kan het ANC Ramaphosa in polepositie brengen voor de verkiezingen van volgend jaar.