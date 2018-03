"13 jaar als minimumleeftijd voor sociale media is realistische keuze"

Ook de kinderrechtencommissaris is het daarmee eens. "Het Apenstaartenonderzoek leert ons dat 38 procent van de 9- tot 12-jarigen een Facebookaccount heeft en dat 20 procent op Instagram zit. Je kan hen echt niet opleggen om te wachten tot ze 16 zijn, dat is totaal onrealistisch."

Op dit ogenblik is er geen officiële leeftijdsgrens voor sociale media. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) wil die nu vastleggen op 13 jaar. Van Europa mag de leeftijd liggen tussen 13 en 16 jaar, De Backer kiest dus voor de laagste grens. Hij twijfelt er niet aan dat het parlement hem zal volgen, zei hij in "Van Gils & gasten".

Mediawijsheid

"Maar het is belangrijk dat we kinderen en jongeren gevoelig maken voor de mogelijke inbreuken op hun privacy", zegt Vanobbergen. "Want uit datzelfde Apenstaartenonderzoek blijkt ook dat heel veel jongeren zich niet bewust zijn van de gevaren. Een leeftijdsgrens instellen is één manier om hen te beschermen, maar we moeten meer doen. De socialemediabedrijven dragen een grote verantwoordelijkheid, er moeten transparante klachtprocedures bestaan en alles wat met privacy voor jongeren te maken heeft moet in een heldere, kindvriendelijke taal worden aangeboden." (lees verder onder de video)