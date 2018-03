"De" middenvakrijder getuigt: daarom rijden ze in het midden van de snelweg

"Simpel. De middenrijstrook is de veiligste strook. Daar kan je aan een normale snelheid van 120 km/u rijden. Op de rechterrijstrook rijden een hele colonne vrachtwagens waar je je echt niet veilig tussen waant én die je constant in gaat halen. Let op, de vrachtwagens horen naar mijn mening wel degelijk thuis in dat vak. Op links rijden de "Schumacher-wannabees". (Jacky)

Om mijn snelheid te kunnen aanhouden, en niet steeds te moeten versnellen/vertragen voor het rechterrijvak waar trager verkeer op zit. Ik wil eigenlijk vermijden om elke halve minuut van rijvak te veranderen. Als het rechts rustig is, rij ik uiteraard rechts. Wanneer er rechts te veel traag verkeer zit, ben ik geneigd om eerder in het midden te blijven hangen. Rechts kan je nog 90 of 100 km/u rijden. Wie in het midden rijdt, zou het maximum van 120 km/u moeten halen. Ik ga er ook vanuit dat niemand mij kan voorbijsteken, aangezien 120 km/u de limiet is op de snelweg. Wie mij voorbij rijdt, die rijdt 130, 140 of 150 km/u en die bestuurder is ook in overtreding!" (Patrik)

"Waarom rij ik er graag... ? Het geeft me meer overzicht. Misschien is dat wel verkeerd, maar ik rij er het liefst." (Marsika)

"Ik ben niet echt een middenvaksrijder, maar vind het ook vervelend om telkens vanop het rechterrijvak constant te moeten uitwijken om vrachtwagens voorbij te steken en dan weer tussen de vrachtwagens te moeten invoegen." (Annabelle)