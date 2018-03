Voorkom een beroerte, hou je vinger aan de pols!

"Dokter, er zit precies een kieken in mijn borst te fladderen dat er uit wil!" Met die klacht kwam een patiënt bij dr. Bruno Schwagten, cardioloog-elektrofysioloog in het ZNA-ziekenhuis Middelheim in Antwerpen. De patiënt had last van voorkamerfibrillatie, zo bleek: zijn hart pompte niet altijd regelmatig, het ritme was verstoord. Eén op de vier Belgen boven de veertig krijgt in zijn leven ooit te maken met voorkamerfibrillatie of VKF. Maar niet iedereen is zich ervan bewust en zal het dus ook niet zo kleurrijk aan zijn huisarts vertellen.