"Plan van Trump is te weinig om lamentabele infrastructuur in VS echt aan te pakken"

"De infrastructuur is er echt belabberd aan toe", zegt Soenens. "Je moet maar eens de metro nemen in Montreal (in Canada, red.) als je het hele jaar de metro hebt genomen in New York. Dat is een wereld van verschil. Vorige week reed ik nog rond in New Orleans. Als je daar autorit maakt, dan doet je staartbeen pijn door alle potholes, de gaten in de weg."



"Eén op de tien bruggen in Amerika is zo versleten dat ze op instorten staat, en daar rijden toch 180 miljoen wagens per dag over. Dammen verkruimelen. Er zijn zelfs 24 miljoen Amerikanen die nog geen internet hebben. Er is heel veel werk in de winkel."