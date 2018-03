"Nanobots" bevechten tumoren door hun bloedtoevoer te blokkeren

"We hebben het eerste, volledig autonome, DNA-robotsysteem ontwikkeld voor een zeer precies design van geneesmiddelen en voor een gerichte kankertherapie", zo zei professor Hao Yan op de website van ASU. Yan is de directeur van het Center for Molecular Design van het ASU Biodesign Center. "Bovendien is deze technologie een strategie die gebruikt kan worden bij vele soorten van kanker, aangezien de bloedvaten die vaste tumoren voeden, in essentie allemaal gelijk zijn."

Het onderzoek werd uitgevoerd door een internationaal team, bestaande uit onder meer specialisten van het Biodesign Institute van de Arizona State University (ASU), en van het National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) van de Chinese Academie der Wetenschappen.

DNA-origami

"Deze nanorobots kunnen geprogrammeerd worden om een moleculaire nuttige last te vervoeren, en plaatselijk blokkeringen te veroorzaken van de bloedtoevoer naar tumoren, die kunnen leiden tot het afsterven van weefsel en die de tumor doen krimpen", zei Baoquan Ding, een professor aan het NCNST in Beijing.

Het werk is zo'n 5 jaar geleden begonnen. De NCNST-onderzoekers wilden eerst specifiek de bloedtoevoer naar de tumor afsnijden, door op DNA gebaseerde nanodragers te gebruiken om de bloedstolling op gang te brengen, met een hoge therapeutische doeltreffendheid en een hoge mate van veiligheid. De expertise van professor Yan heeft het nanogeneeskunde-design veredeld tot een volledig programeerbaar robot-systeem, dat in staat is zijn missie volledig autonoom uit te voeren.

De bouwstenen van hun structuren komen van DNA, dat zich kan vouwen in allerlei soorten vormen en groottes, allemaal op een schaal die 1.000 keer kleiner is dan de breedte van een menselijk haar. De hoop is dat die structuren op een dag een revolutie kunnen ontketenen op het vlak van computers, elektronica en geneeskunde. En nu ziet het er naar uit dat "op een dag" misschien wel wat sneller zal komen dan verwacht werd.

Professor Yan is een expert op het gebied van DNA-origami, een vakgebied waarin in de laatste 20 jaar "fabriekjes" op atomaire schaal ontwikkeld zijn om steeds complexere structuren te bouwen.

Zoek en vernietig

De sleutel tot het programmeren van een nanobot die enkel kankercellen aanvalt, was het vastmaken aan het oppervlak van de nanobot van een speciale molecule, een DNA-aptameer genaamd. Die DNA-aptameer heeft als specifiek doelwit een proteïne, nucleoline genaamd, die in grote hoeveelheden aangemaakt wordt enkel op het oppervlak van de endotheelcellen van tumoren, en niet gevonden wordt op het oppervlak van gezonde cellen. Het endotheel is een laagje van één cel dat de binnenkant van onder meer bloedvaten bedekt. In dit geval gaat het dus om de cellen aan de binnenkant van de bloedvaten die specifiek naar de tumor gaan.

Elke nanorobot is gemaakt uit een vlak, rechthoekig vel DNA-origami, 90 nanometer op 60 nanometer groot (zie foto bovenaan). Een belangrijk bloedstollende enzym, trombase genaamd, wordt vastgemaakt aan het oppervlak. Trombase kan de bloedtoevoer naar de tumor blokkeren door het bloed te doen stollen in de bloedvaten die de groei van de tumor voeden, het veroorzaakt een soort van mini-hartaanval voor de tumor, en leidt tot het afsterven van het weefsel van de tumor.

Om hun studie uit te voeren, maakten de onderzoekers gebruik van een welbekend muis-tumormodel, waarbij menselijke kankercellen geïnjecteerd worden in een muis om aggressieve tumorgroei op te wekken. Eens de tumor aan het groeien was, werden de nanorobots ingezet om ter hulp te komen.

Veilig en effectief

Met de studie heeft het team eerst en vooral aangetoond dat de nanorobots veilig waren, en effectief in het doen krimpen van de tumoren.

"Het is bewezen dat de nanorobot veilig is en immunologisch inert voor gebruik in normale muizen en ook in Bama miniatuurvarkens. Zij vertoonden geen waarneembare veranderingen in hun normale bloedstolling of morfologie van de cel", zei Yuliang Zhao, een professor bij het NCNST en de leidende onderzoeker van de studie. Dat de nanobots immunologisch inert zijn betekent dat het immuunsysteem van de gezonde muizen en varkentjes totaal niet reageerde op de aanwezigheid van de nanobots.

Zer belangrijk daarbij was dat er geen aanwijzingen waren dat de nanorobots zich verspreiden naar de hersenen, waar ze ongewenste neveneffecten zouden kunnen veroorzaken, zoals een beroerte.

De behandeling blokkeerde de bloedtoevoer naar de tumor en deed weefselschade ontstaan in de tumor binnen 24 uur, terwijl er geen effect was op gezond weefsel. Nadat ze de tumoren haden aangevallen, waren de meeste nanobots gedegradeerd en uit het lichaam verwijderd na 24 uur.

Na twee dagen, waren er aanwijzingen van vergevorderde trombose - het voorkomen van bloedstolsels in de bloedvaten - en na drie dagen werden er tromben - bloedproppen - waargenomen in alle bloedvaten van de tumoren. De sleutel daartoe is volgens de onderzoekers om de trombase, het bloedklonterende enzym, enkel vrij te geven als het in de bloedvaten van de tumor zit.

In het melanoom-muismodel vertoonde drie van de acht muizen een volledige regressie van de tumoren na de nanobot-behandeling, de gemiddelde overlevingstijd van de muizen werd meer dan verdubbeld, van 20,5 dagen naar 45 dagen. Bovendien verhinderden de nanobots ook de vorming van uitzaaiingen. Melanomen hebben een zeer grote bloedtoevoer, en waarschijnlijk was de behandeling daarom het effectiefst bij dat model.

De onderzoekers probeerden hun techniek ook bij een model met muizen met longkanker, dat het klinische verloop van menselijke longkankerpatiënten nabootst, en daar bleek het tumorweefsel in te krimpen na een behandeling van twee weken. De nanobots waren ook in staat om borstkankertumoren op te zoeken, en ze konden ook de omvang van eierstoktumoren verminderen, die minder bloedtoevoer hebben dan melanomen.