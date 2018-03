"Niet logisch dat wie vroeg begint te werken, gestraft wordt"

Ruim 3,6 miljoen Belgen sparen voor een aanvullend pensioen, een extraatje bovenop het wettelijk pensioen. Dat gebeurt meestal via de werkgever in een groepsverzekering of pensioenfonds. Wanneer iemand met pensioen gaat, wordt ook het kapitaal uitgekeerd dat is bijeengespaard in het aanvullend pensioen. Maar daarop zijn belastingen verschuldigd.