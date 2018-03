"Nederlanders moeten niet denken dat het aan hun kust overal heilig is wat ze hebben gedaan"

Onze kustlijn is vooral vanaf de jaren 1960 volgebouwd geraakt met hoogbouw. "Door het massatoerisme is men in de hoogte beginnen te bouwen op de kustlijn zelf. Dat liep samen met de Stedenbouwwet uit 1962 die dat juridisch-administratief mogelijk maakte. 30-40 jaar lang stond de deur wat dat betreft helemaal open", stelt professor Allaert.

"Dus ja: de kritiek van de Nederlanders is ten dele terecht", klinkt het. "In Nederland hebben ze nooit de stedenbouw aan de kust toegelaten zoals ze dat bij ons wel hebben gedaan. Ze hebben ook een veel grotere kust en moeten nu niet denken dat het overal heilig is wat ze hebben gedaan", aldus een overtuigde Allaert

De Oostendse professor denkt bijvoorbeeld aan de Nederlandse kustplaats Zandvoort, onder meer bekend van het circuit. "Ook daar is het een rommeltje geworden", vindt prof Allaert. "Men heeft daar zaken gedaan die het kustlandschap kapot hebben gemaakt. Ik ben vanuit Nederland ooit eens gevraagd wat er qua ruimtelijke ordening in dat gebied nog mogelijk was. Mijn eerste vaststelling was dat Zandvoort niet beter was dan wat wij aan onze kust hebben."

Restylen