"Prostituees verdienen bescherming zoals alle werknemers"

Prostitutie, het is een onderwerp waar veel mythes de ronde over doen, en waarvan meestal de negatieve kant belicht wordt, zegt professor Rodriguez Garcia.

In België is het niet verboden, maar alles wat er mee te maken heeft, tippelen, bordeel houden, adverteren..., is dat wel, zodat het volgens Rodriguez Garcia moeilijk wordt om het werk uit te oefenen. Vaak is er een gedoogbeleid, wat inhoudt dat de lokale besturen doen wat ze willen. Een wettelijk kader voor mensen in de seksindustrie is er dus niet, ze hebben geen wettelijk statuut, geen rechten als werknemer, en dus gaan ze achterpoortjes zoeken om toch maar beschermd te zijn. Volgens professor Rodriguez Garcia moet daar dringend iets aan gebeuren, en ze probeert daar ook aan te werken.

Prostitutie verbieden is volgens haar geen oplossing, dan gaat het hele gebeuren in de clandestiniteit, en zijn de gevolgen voor de mensen die werken in de prostitutie nog erger.

De professor heeft een zoon, en wat zou ze zeggen als hij haar op een dag zou zeggen dat hij in de prositutie is gestapt? Ze beschouwt het als een vorm van werk, en met prostitutie op zich heeft ze geen probleem. We leven in een kapitalistisch systeem, en volgens haar is het een illusie te denken dat prostitutie ooit zal verdwijnen in een markteconomie. Ze zou haar zoon vragen naar zijn motieven, waarom hij dat wil doen, en vervolgens is voor haar belangrijk dat hij door de staat beschermd zou worden zoals andere werknemers. Dat is nu niet het geval, er is nog veel werk aan de winkel wat dat betreft, maar prostituees verdienen dat ook, zo zegt Rodriguez Garcia.