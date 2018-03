Amerikaanse vrouw vindt wormpjes in haar oog: "Erg zeldzaam en ongewoon"

De toen 26-jarige Abby Beckley werkt in juli 2016 op een vissersboot in Alaska als ze last krijgt van irritatie aan haar linkeroog. Haar verbazing is groot wanneer ze een klein wormpje uit haar oog haalt. Er volgen er daarna nog verschillende. Consultaties bij de lokale dokter en een oogarts halen niets uit. Het is de eerste keer dat ze iets dergelijks zien.

Beckley keert vervolgens terug naar haar thuisstaat Oregon, aan de westkust van de VS, waar ze meteen naar het ziekenhuis gaat. In een periode van enkele weken worden er door Beckley zelf en door de dokters nog 14 wormen uit haar oog gehaald. De vrouw herstelt daarna snel en heeft er geen blijvende schade aan overgehouden.



De wormen worden naar het CDC (Centrum for Disease Control) gestuurd voor onderzoek. Na een week van onderzoek wordt vastgesteld dat het gaat om de soort Thelazia gulosa, een oogworm die vooral bij koeien voorkomt. Het is de eerste keer dat deze specifieke soort bij mensen wordt waargenomen. Van een andere gelijkaardige soort, Thelazia californiensis, zijn een tiental gevallen bekend in de VS. "Kortom, het is erg zeldzaam en ongewoon", zeggen de wetenschappers van het CDC.

De worm wordt verspreid via vliegen. Die worden aangetrokken door het zout en het vocht in de ogen van dieren (en mensen) en verspreiden zo de wormenlarven. Dat traanvocht is ook waar de wormen van leven. Infecties komen vooral voor bij vee en huisdieren zoals katten en honden. Het kan leiden tot schade aan de ogen of zelfs blindheid als het niet behandeld wordt. Bij mensen komt het doorgaans zo ver niet omdat men de wormpjes zelf uit het oog kan halen.