"Buggy tours" in MAS verlengd wegens succes

Op zoek naar dieren

Tijdens deze krokusvakantie kan je met jonge kinderen in 13 musea in Vlaanderen terecht voor speciale rondleidingen voor kinderen. Dat is een initiatief van de Gezinsbond. In het MAS zijn die buggy tours volledig volzet. "We gaan met de kinderen op zoek naar dieren op schilderijen", vertelt Marieke van Bommel, directeur van het MAS. "De Ossenmarkt wordt bijvoorbeeld afgebeeld. Daarna zijn we naar het kinderatelier gegaan, en ze gaan dadelijk ook nog zelf kunst maken, met vingerverf."

Jong geleerd...

In het MAS kunnen gezinnen met jonge kinderen voortaan elke schoolvakantie terecht. "Het is belangrijk om daar jong mee te beginnen", zegt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V). "We kunnen kleuters leren dat naar een museum gaan leuk is, en dat je daar veel kan ontdekken. Dankzij een enthousiaste gids lukt dat zeker. Als kinderen het al van kleins af aan hebben geleerd, dan zijn ze geneigd om ook op latere leeftijd eens een museum binnen te stappen."

(Foto: Frederik Beyens)