Steeds meer incidenten met "vliegtuighooligans": dronken passagiers en zelfs agressie

Cabinepersoneel op een vliegtuig moet verplicht een rapport opstellen als een passagier bewust veiligheidsregels overtreedt. Meestal gaat het om relatief kleine incidenten zoals een dronken passagier die de rust aan boord verstoort.

Bij Brussels Airlines zijn er vorig jaar 1.500 dergelijke rapporten opgesteld, dat zijn er meer dan vier per dag. De cijfers staan in Het Nieuwsblad.

Wereldwijd is er sprake van een stijging, meldt luchtvaartorganisatie IATA. De meeste klachten gaan over dronken passagiers, gevolgd door passagiers zie stiekem proberen te roken.

In 12 procent van de gevallen is er echt sprake van fysieke agressie in het vliegtuig. Meestal zijn het passagiers die met elkaar op de vuist gaan, zoals op onderstaande beelden van een Ryanair-vlucht van Brussel naar Malta. Het vliegtuig moest uiteindelijk landen in Pisa om de vechtersbazen van boord te halen. (Lees verder onder de video)