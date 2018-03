Waterpijpje roken in een shishabar? Lang niet zo onschuldig

In steden als Antwerpen en Brussel zijn ze erg populair: de shishabars. Vaak gaat het om Arabische theehuisjes waar je met een waterpijp fruittabak kan roken. Maar heel wat waterpijpbars zijn nog steeds niet conform de tabakswet. Bij inspecties worden er steeds vaker inbreuken vastgesteld, weet Paul Van Den Meerssche, hoofd van de tabakscontroledienst van Volksgezondheid. "In 2015 maakten de controleurs nog 33 processen-verbaal op in shishabars. In 2016 klom dat aantal op tot 88 en vorig jaar werden er maar liefst 108 inbreuken vastgesteld."

Vaak bevatten de shishabars een rookkamer die groter is dan wettelijk toegelaten. De oppervlakte van de rookkamer mag volgens de wet niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van de zaak. "Maar in shishabars is de situatie vaak omgekeerd: daar beslaat de rookruimte vaak het grootste deel van de bar," zegt Van Den Meerssche. "De rookruimte moet bovendien voorzien zijn van een rookafzuigsysteem en er mag in deze ruimte geen enkele dienst aangeboden worden. Dus er mogen bijvoorbeeld geen televisies of automaten aanwezig zijn. Daar wordt ook vaak tegen gezondigd."

Eén uur waterpijp roken komt ongeveer overeen met 100 sigaretten roken

Els Bosch, tabakoloog bij Tabakstop

Volgens Els Bosch, tabakoloog bij Tabakstop, is het een hardnekkig misverstand dat er in een waterpijp geen tabak zit: “De mengeling bestaat voor 30 procent uit tabak. Die moet je bovendien heel sterk inhaleren, waardoor de tabaksrook de longen dieper bereikt. Eén uur waterpijp roken komt ongeveer overeen met 100 sigaretten roken. Dat maakt het meer verslavend dan een gewone sigaret.”

Stichting tegen Kanker eist registratieplicht