De wegpolitie merkte afgelopen nacht een overvolle bestelwagen op die vanuit Frankrijk ons land binnenreed. Volgens de Franse politie ging het om mensensmokkelaars en vluchtelingen. Er zaten zo'n 15 mensen in de bestelwagen.

De achtervolging werd ingezet maar de bestelwagen reed met hoge snelheid weg. Ter hoogte van de afrit Loppem kon de bestelwagen via de af- en oprit terugkeren richting Frankrijk. De politie probeerde de weg nog te blokkeren met hun voertuigen, maar de bestelwagen reed door. Drie politiecombi's raakten daarbij beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

De achtervolging werd uiteindelijk afgebroken omdat de politie zag dat er ook kinderen in de auto zaten. Over de grens nam de Franse politie over. Daar zijn wellicht alle 15 inzittenden te voet gevlucht.